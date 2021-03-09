خبير: إقفال الأبواب على أي تدخل خارجي يبدأ بمعالجة الأزمات في لبنان

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد، لا سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية.

يقول الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، في ظل الاضطراب والقلق والانهيار التي يعيشها لبنان، يمكن لأي جهة محلية أو إقليمية أو دولية، أن تفتح نوافذ وأبوابا للتدخل في مسارات الأزمة المالية والسياسية والأمنية، في ظل المشهد العام القلق والمضطرب الذي بدأ يعاني منه اللبنانيون منذ صيف عام 2019.

ويرى شومان إلى أن كلام رئيس الجمهورية ميشال عون أمس بالتحديد، يندرج في هذا السياق، لكن في الوقت نفسه، يجب الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية، بأن إقفال الأبواب اللبنانية على أي تدخل خارجي يبدأ أولا وأخيرا من معالجة الانهيار الأمني والمالي الذ لا أفق له، حيث وصل اللبنانيون إلى ما تحت القاع في ظل غياب أي رؤية أو برنامج للإنقاذ.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي