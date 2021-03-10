أمل أبو زيد: تأليف حكومة لبنانية يتطلب تفاهما بين عون والحريري على صيغتها النهائية

نناقش في حلقة اليوم من البرنامج مع مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، والموقف الروسي من الأزمة اللبنانية، بعد لقائه منذ عدة أيام نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بغدانوف في موسكو.

يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالأوضاع السياسية اللبنانية، وروسيا تعتبر نفسها معنية بطريقة غير مباشرة، بحكم قربها وعلاقاتها الجيدة مع كل الأطراف السياسية في لبنان.

ونوه أبو زيد إلى أن التداول مع روسيا في هذا الموضوع، أمر جيد، حيث أنها تتصل مع العديد من السياسيين اللبنانيين، لتكوين فكرة واضحة للدفع باتجاه تأليف حكومة، كما أنها تعتبر أن لبنان بحاجة ماسة في هذا التوقيت لحكومة تتصدى لكل المشاكل الموجودة في البلاد.

وأشار أبو زيد إلى أن اللقاء الذي حصل بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس المكلف سعد الحريري في أبو ظبي، هو اتجاه دفع لتأليف مثل هذه الحكومة كما جاء في نص البيان بالتوافق، بين الأطراف السياسية.

ولفت أبو زيد إلى أنه من الضروري أن يكون هناك تفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف للاتفاق على صيغة نهائية لتشكيل الحكومة، والحل يجب أن يكون لبناني لبناني، وليس لبناني مفروض من الخارج، وإلا إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق فسنبقى ندور في حلقة مفرغة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي