خبير: رفع شعارات سياسية وطنية يؤدي إلى تنظيم التظاهرات واستقطاب فئات شعبية واسعة

تظاهر آلاف اللبنانيين وسط بيروت، أمس الجمعة، للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة وإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة، تحت شعار: "معًا إلى الشارع من أجل حكومة انتقالية إنقاذية" في ظل تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد، مما ينذر بعودة مستمرة للاحتجاجات إلى الشارع من جديد.

يقول الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الإقليمية وفيق ابراهيم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، لوحظ في تظاهرات أمس أن هناك تدخلا من قبل الأحزاب اليسارية، ورفعت شعارات سياسية وطنية عامة، وهذا عمل هام جدا، ويؤدي في الغالب إلى مزيد من تنظيم حركة التظاهرات واستقطاب فئات شعبية واسعة في الفترة المقبلة.

وأشار إبراهيم إلى أن "المجموعات التي كانت تحتج وتقطع الطرقات في الفترة الأخيرة، كانت أشبه بمجموعات طائفية غير منظمة، لكن أمس بدا أن هناك تنظيما لهذه التظاهرة، ما يؤشر إلى مزيد من قوتها وتأثيرها في سبيل نيل المطالب الأساسية في لبنان".

فيما قالت الناشطة السياسية نعمت بدر الدين لإذاعتنا، إن المجموعات "قررت النزول إلى الشارع عبر عدة عناوين عريضة، تبدأ بحكومة انتقالية خارج السلطة ومنظومة النهب والفساد، بالإضافة إلى التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان واستعادة استقلالية القضاء وتسريع تحقيقات المرفأ ومحاكمة حاكم مصرف لبنان الذي نهب أموال المودعين وتهريبها إلى الخارج".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي