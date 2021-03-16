هل تسهم زيارة وفد "حزب الله" لموسكو في تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية؟

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف استقبل، أمس الاثنين، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية اللبنانية النائب محمد رعد في موسكو.

وأشار بيان صادر عن الوزارة أن المحادثات التي شارك فيها نواب عن "حزب الله" اللبناني، ناقشت التطورات الأخيرة في لبنان وسوريا والشرق الأوسط.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية، رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، إن زيارة وفد من حزب الله إلى موسكو، هي مسألة مهمة ليس على مستوى التمثيل اللبناني وإنما على مستوى الاقليم.

ويشير البدوي إلى أن الزيارة بحد ذاتها وأهميتها، تنطلق من أمر واحد، وهي اعتراف موسكو بصوابية استراتيجية حزب الله على مستوى الاقليم وفي الداخل اللبناني.

وقال النائب محمد رعد في حديث ل"سبوتنيك" إن العلاقة بين حزب الله وروسيا بدأت منذ سنوات، وتحكمها نقاط اهتمام مشترك ومصالح مشتركة ونظرة واحدة أو متقاربة جدا نحو الأوضاع في المنطقة وضرورة استقرارها من أجل مصلحة شعوب المنطقة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي