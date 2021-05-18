خبير: إطلاق الصواريخ من لبنان لا يخدم القضية ولا يجر المقاومة للحرب

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن فصيلا فلسطينيا صغيرا، وليس "حزب الله"، هو المسؤول عن الهجمات الصاروخية من جنوب لبنان على شمال إسرائيل الليلة الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الإثنين الماضي، أن "ستة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، سقطت جميعها داخل لبنان"، "ورداً على ذلك أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه مصادر الإطلاق".

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"إن "ما حصل ينبغي أن يقرأ ربطا بما يجري في الداخل الفلسطيني المحتل". ويرى حطيط أن "دوافع إطلاق هذه الصواريخ، كنوع من الحماسة والانفعال التي ترجمها بعض الفلسطينيين المقيمين في لبنان، لإظهار التأييد للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ولكنها لا تغير في المشهد شيئا، وتعاطت إسرائيل مع هذا الأمر بعدم اكتراث".

بدوره يقول الخبير العسكري اللبناني العميد محمد عباس في حديث لإذاعتنا:

"الصواريخ التي أطلقت أمس من جنوب لبنان، لا تخدم القضية، ولا يستطيع أفراد أن يجروا المقاومة إلى صراع لا تقرره، إلا وفقا لمصلحتها ومصلحة لبنان".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي