هل يؤدي تكرار إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل إلى تسخين الجبهة الحدودية؟

أعلنت قوة "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في لبنان أن قائد البعثة ستيفانو ديل كول على اتصال بالجانب اللبناني والإسرائيلي لحضهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج.

وأكدت "اليونيفيل" أمس الأربعاء أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه شمال إسرائيل، وعلى الأثر قام الجيش الإسرائيلي بالرد على مصدر إطلاق الصواريخ.

يقول الخبير العسكري العميد شارل أبي نادر، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك":

إذا تطور واستمر إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان وأصبح مؤذيا للداخل الإسرائيلي، بتقديري سيكون لإسرائيل ردة فعل... قد تكون عنيفة، وربما لن تكون فقط بالمدفعية كما هي ترد الآن."

ويرى العميد أبي نادر إلى أن "إسرائيل لن تتردد بالرد العنيف إذا ظهر لها أن الموضوع متعمد لإيقاع خسائر فيها، لذا الموضوع حساس ويحتاج إلى معالجة، ولهذا تحاول أجهزة الأمن اللبنانية والعسكرية أن تعالج الموضوع بشكل لا يسمح لأي فصيل فلسطيني أو غيره، من جر لبنان إلى قرار صدامي لا يريده، وهذا القرار متفق عليه بين الدولة اللبنانية وحزب الله".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي