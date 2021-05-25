لبنان يحتفل بتحرير جنوبه بانتظار أن تكتمل فرحته بحكومة جديدة في البلاد

يحتفل لبنان من كل عام في 25 مايو /أيار "بعيد المقاومة والتحرير"، حيث انسحبت القوات الإسرائيلية من قرى جنوب لبنان في العام 2000 التي احتلتها في العام 1978.

وأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه "في هذه المناسبة، نسترجع طعم الانتصار والكرامة، ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا".

يقول رفعت البدوي مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"إن الخامس والعشرين من مايو /أيار، هو يوم مجيد للبنان وللأمة العربية، لأنه في هذا اليوم تم تحرير جنوب لبنان من احتلال إسرائيلي دام لأكثر من عشرين عاما، كما أن الإسرائيليين افتعلوا ما يسمى بالشريط الحدودي، ظنا منهم أنهم سينجحوا كما فعلوا في باقي المناطق".

ويشير البدوي إلى أن "أهمية هذا اليوم المجيد أنه أثبت رؤية أن الشعب إذا أراد أن يقاوم الاحتلال، لابد له أن ينتصر، كما تكمن أهميته بأنه استعاد الكرامة العربية، وكسر حاجز الخوف، واستعاد الثقة بالنفس عند الشعب اللبناني، وعند بقية الشعوب العربية أيضا".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي