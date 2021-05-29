قيادي نقابي يشرح لـ"سبوتنيك" سبب الدعوة للعصيان المدني في لبنان

دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إلى العصيان المدني الشامل وعدم الخروج من الشوارع إلا بإسقاط كل "المنظومة الفاسدة" وتشكيل حكومة من خارجها.

وطالب الاتحاد في بيان، أمس الجمعة، كل القوى النقابية والطلابية وهيئات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطي والعمال والمزراعين، "الانتفاض على الواقع الميؤوس منه، والنزول إلى الشوارع وكل الساحات، وإعلان العصيان المدني الشامل، بعدم دفع أي رسوم أو جباية للدولة، وعدم الذهاب إلى العمل، إلا بعد إسقاط هذه المنظومة الفاسدة".

يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "لقد وصلنا إلى مكان، ولم يعد لدينا أي خيارات، ووضعتنا الطبقة السياسية أمام حائط مسدود".

ولفت عبد الله إلى أن "السياسيين في لبنان ما زالوا يتقاذفون الاتهامات ليبرروا وجود بعضهم البعض، وكل فئة تشد العصب الطائفي والمذهبي والحزبي بقواعدها، وتفرض علينا إملاءات تخدم مصالحهم السياسية والطائفية والمذهبية، في ظل انهيار اقتصادي شامل".

وأشار عبد الله إلى "أننا وصلنا إلى حالة الفقر والجوع والبطالة، والتسكع أمام المستشفيات، وحجز أموال المودعين الصغار، وبتشريد طلابنا في الخارج، الذين أصبحوا يعانون الأمرين نتيجة عدم تحويل الأموال لمتابعة عامهم الدراسي".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي