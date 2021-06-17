قيادي نقابي: يجب تفعيل الحكومة المستقيلة في لبنان لمنع انهيار البلاد

بدأت التحركات الاحتجاجية في الشارع اللبناني، اليوم الخميس، التزاما بالإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، تحت شعار تشكيل حكومة إنقاذ.

وأقفل متظاهرون مختلف الطرقات في بيروت والشمال والجنوب والبقاع، احتجاجا على الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور.

يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"نحن بأمس الحاجة اليوم لأن تستعيد حكومة تصريف الأعمال الحالية دورها، لحين تشكيل حكومة جديدة، تعمل على مراقبة سعر صرف الدولار، وكذلك تعمل على الموضوع الاقتصادي والاجتماعي، وتحريك وتفعيل المؤسسات القائمة، كوزارتي العمل، والاقتصاد، وعدم رفع الأسعار".

ويشير عبدالله إلى أن "الوضع الحالي يتطلب أن تقوم القوى السياسية الحاكمة المتمثلة بالحكومة، باتخاذ إجراءات وصلاحيات استثنائية للحد من موضوع الانهيار الاقتصادي، وأن تفرض على المصارف إعادة الأموال للمودعين، وتتقدم بالقضاء على استعادة الأموال المنهوبة، وفتح الملفات أمام القضاء، وفتح السجون أمام هؤلاء الفاسدين الذين نهبوا البلد".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي