خبير عسكري: الجيش اللبناني صمام الأمان للبلاد ويمثل كل أطياف المجتمع

أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، في المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش إن "لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويبدو واضحاً انعدام الحلول في الوقت القريب والجيش يحظى بدعم وثقة محلية ودولية، لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر إلى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكا وقادرا على القيام بمهامه".

يقول الخبير العسكري العميد شارل أبي نادر، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"الجيش اللبناني هو صمام الأمان للبلاد، ولا يمكن التهاون في هذا الموضوع، خصوصا أن الأمور في لبنان، أصبحت تقترب من حافة الانهيار، وربما هذا الموضوع سوف يسبب انهيار وتوتر أمني، والجيش وحده قادر على ضبط هذه الانهيارات".

ولفت العميد أبي نادر إلى أن "الموضوع يتعلق بتثبيت قدرة الجيش على إمكانية تنفيذه لمهامه، خاصة من الناحية المالية، لجهة تأمين الحاجات الضرورية الأساسية الخفيفة، التي أصبحت صعبة على الدولة اللبنانية، ولا يجري الحديث عن تأمين شراء آليات وأسلحة ثقيلة".

وأشار أبي نادر إلى أنه "مع كل الخلافات والتجاذبات السياسية بين كافة الأطراف، بقي هناك شبه توافق كامل على دور الجيش، لأنه استطاع أن يفرض استقلاليته وموضوعيته بمعزل عن الاصطفافات السياسية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي