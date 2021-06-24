خبير: لا يمكن لأي مبادرة أن تنجح بعيدا عن التوافق "الديموقراطي" الطائفي في لبنان

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تناقش حلقة اليوم من البرنامج الخيارات المحددة التي يمكن أن يقدم عليها الرئيس اللبناني ميشال عون، ويكون لها مفعول تنفيذي يؤدي لإعادة خلط الأوراق لتسريع تشكيل الحكومة. فهل تنجح هذه المساعي؟