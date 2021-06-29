خبير اقتصادي: لدى روسيا حظوظ كبيرة للاستثمار في لبنان

أكد المدير العام لشركة "الهندسة المائية والبناء" الروسية، أندريه متسغر، في حديث لـ "سبوتنيك" أن لبنان بحاجة إلى تنفيذ مشاريع تتعلق ببناء المرافئ وتطوير قطاع الطاقة، مشيرا إلى أنه عرض على السلطات اللبنانية نظام تمويل بنّاء يمكن مناقشته في المستقبل في إطار المنفعة المتبادلة.

يقول رئيس تحرير مجلة "الإعمار والاقتصاد" اللبنانية د. حسن مقلد، في حديث لبرنامج " نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"إن لدى روسيا حظوظ كبيرة جدا، في مجال تنفيذ المشاريع في لبنان، لسببين: السبب الأول نتيجة حجم العروض والإغراءات والحوافز التي تقدمها الشركات الروسية ومنها نظامBOT».

ويتابع مقلد حديثه، قائلا: "السبب الثاني هو أن القرار الروسي هو قرار جدي بالدخول إلى لبنان، والقوى السياسية اللبنانية على اختلافها، سواء التي تمتلك علاقات تاريخية مع روسيا أو تلك التي ليس لها أي علاقات، رحبت بالاستثمار الروسي في لبنان، والأقلية المتحفظة لا تستطيع التأثير في هذا المجال".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي