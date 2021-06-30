لبنان بانتظار الفرج الحكومي فيما البلاد تغرق في الأزمات

تناقش حلقة اليوم من البرنامج آخر التطورات السياسية في لبنان، على ضوء إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه عقد اجتماعا مع نظيريه الفرنسي جان إيف لو دريان والسعودي فيصل بن فرحان، لمناقشة الملف اللبناني.

وطالب الوزراء الثلاثة السياسيين اللبنانيين بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة.

يقول رفعت البدوي مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك":

"إنه حتى اللحظة لا تشي كل الاتصالات بحدوث خرق جديد وفاعل في موضوع تشكيل الحكومة، وكل الفرقاء متمسكين بمواقفهم، على أمل أن يكون هناك خرق ما في الأيام القادمة".

وأشار البدوي إلى أن "الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، الذي أعلن عنه بلينكن في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، لم يكن مخصصا لمناقشة الملف اللبناني بالتحديد، لكن تم عرضه من قبل وزير الخارجية الفرنسي، لكن موقف السعودية من الأزمة اللبنانية ما زال سلبيا حتى اللحظة، ولا تريد الدخول في هذه الأزمة وتعقيداتها، لا تسهيلا ولا تعقيدا، وتنأى بنفسها عن المشهد اللبناني".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي