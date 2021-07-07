هل تساهم زيارة الوزير القطري في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان

أعرب وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للرئيس اللبناني ميشال عون، عن جاهزية بلاده لتقديم المساعدة في حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على كافة الأصعدة.

ووصل وزير الخارجية القطري إلى بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، في زيارة تأتي في إطار مساعي الدوحة للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان.

يقول الأكاديمي القطري، علي الهيل، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للبنان تعكس مدى أهمية لبنان لدى دولة قطر، وتعكس حجم الاهتمام والتفكير الذي تبذله قطر حكومة وشعبا تجاه الشعب اللبناني وتقديم المساعدة له في هذه الظروف العصيبة".

من جهته، يقول الكاتب الصحفي رضوان الذيب في حديث لإذاعتنا:

"إن وزير الخارجية القطري لا يحمل في جعبته أي مبادرة جدية تجاه لبنان، ولم يطرح أي مبادرة للحل خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة، لكن تم التأكيد خلال الزيارة على تقديم المساعدات للجيش اللبناني، وهذه هي فحوى الزيارة".

بدوره، يقول المحلل السياسي سركيس أبو زيد:

"إنه مع ازدياد التعقيدات في الوضع اللبناني، هناك تحركات عربية ودولية، وبالطبع ضمن هذه الظروف تسعى قطر أن تلعب دورا يكمل ما سبق وقامت به من تقديم مساعدات ودعم ومن علاقات مع بعض الأطراف اللبنانية، في مسعى منها لحل الأزمة الحكومية في البلاد".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي