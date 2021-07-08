خبير سعودي: لبنان وصل إلى حالة الانهيار ولا بد من محاولة إنقاذه

تتناول حلقة اليوم من البرنامج زيارة كل من السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، برفقة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، إلى الرياض لعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين لبحث الأزمة اللبنانية.

يقول الكاتب الصحفي يوسف دياب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"هذه الزيارة تأتي استكمالا للمشاورات التي عقدها وزراء الخارجية، الأمريكي والفرنسي والسعودي، في الأسبوع الماضي وتناولت الشأن اللبناني".

وأشار دياب إلى أن "هذا الاهتمام الدولي يكرس طبيعة أن الوضع في الداخل مغلق إلى حد كبير وينذر بانهيار وانفجار اجتماعي، وبالتالي تأتي هذه الزيارة للسفيرتين الأمريكية والفرنسية لنقل الصورة إلى القيادات السعودية، لوضعها في أجواء عراقيل تشكيل الحكومة".

ولفت دياب إلى أنه "وفق المعطيات القائمة حاليا، فإن هذه الزيارة لن تأتي بنتائج فعلية تدفع بتشكيل الحكومة، ولكنها ستذهب إلى تحديد هويات من يعرقل تأليفها، وبالتالي فرض عقوبات عليهم".

بدوره يقول أستاذ العلوم السياسية والعسكرية محمد صالح الحربي، في حديث لإذاعتنا:

"بأن الوضع في لبنان وصل إلى مرحلة الانهيار، ولابد للمجتمعين في الرياض اليوم، أن يخرجوا بحلول مهمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على كافة الأصعدة، قبل فوات الأوان، خاصة أن هناك تنسيق أمريكي فرنسي سعودي وتفاهمات مسبقة على هذا الصعيد".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي