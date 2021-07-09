واكيم: فرنسا تسعى مع أمريكا لوضع لبنان تحت وصاية غربية

أصدرت لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي تقريرا يوصي بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية، وضمان إجراء انتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية عام 2022.

يقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية جمال واكيم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان":

"إن المبادرة الفرنسية في جوهرها، هي لتنفيذ أهداف السياسة الأمريكية في لبنان، بطريقة فرنسية، بمحاولة استخدام السحر الفرنسي، بعزل "حزب الله" ونزع سلاحه، وإبعاد لبنان عما يجري في المنطقة، وتدويله ووضعه تحت رعاية غربية، وبالأخص فرنسية أمريكية لقاء حصة في لبنان".

وأشار واكيم إلى أن "المبادرة قد تعثرت لأنها لم تستطع تحقيق هدفها الرئيسي، وهو نزع سلاح "حزب الله" وضم لبنان إلى المحور الغربي بالكامل".

ولفت واكيم إلى أن "ما تسعى إليه فرنسا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومع أطراف عربية، هو وضع لبنان تحت وصاية غربية واستخدامه كقاعدة لإدارة أعمال عدائية ضد سوريا وبث اللاستقرار فيها، وتوجيه لبنان ليكون قاعدة أيضا لسياسات عدائية ضد الروس الموجودين في سوريا".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي