خبير: فرض عقوبات أوروبية على أطراف لبنانية سيؤدي إلى سقوط المبادرة الفرنسية

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن هناك توافق في الاتحاد الأوروبي على وضع إطار قانوني لفرض عقوبات على زعماء لبنانيين، لتشكيل حكومة مستقرة وبدء الإصلاحات.

كما أشار لودريان إلى أن "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة".

يقول المحلل السياسي جورج علم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

"هذه العقوبات الأوروبية إن لم تكن مقرونة بخطوات أخرى عملانية، فلا جدوى لها، لأن هناك عقوبات فرضت من قبل الإدارة الأمريكية على شخصيات سياسية لبنانية لم تؤثر في تشكيل حكومة على وجه السرعة".

ويشير علم إلى أن "العقوبات إذا كانت مقرونة بنوع من تدخل دولي مباشر في لبنان، لمعالجة انهياره، يمكن التعويل والبناء عليها، وإلا فإنها ستكون خطوات دون جدوى، لأنها ستزيد من تأزيم الوضع".

بدوره، يقول الخبير في الشأن اللبناني توفيق شومان، في حديث لإذاعتنا:

"إن فرض عقوبات أوروبية سوف تؤثر على مصير المبادرة الفرنسية، خاصة إذا طالت أطرافا حزبية وسياسية لبنانية معينة، وبالتالي ستلقى رفضا من قبلهم، وربما يؤدي هذا الأمر إلى سقوط المبادرة الفرنسية بالكامل".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي