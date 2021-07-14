خبير: التوتر الاجتماعي عال جدا في لبنان وخاصة في طرابلس بسبب الفقر المزمن والإهمال

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، بقيام عدد من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية بقطع الطرقات في طرابلس بالسيارات، احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء، كما تشهد عدة مدن لبنانية أخرى احتجاجات شعبية في هذا السياق.

يقول الباحث السياسي والاجتماعي، شادي نشابة، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"كانت مدينة طرابلس ما قبل حصول الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان، بعد انتفاضة 17 تشرين، تعاني من الإهمال والفقر وألأوضاع المزرية جدا، حيث تخطت نسبة الفقر الـ40%، والبطالة أكثر من 60% لدى الشباب".

ويشير نشابة إلى أن "الحكومة اللبنانية أعلنت مدينة طرابلس في عام 2009 مدينة منكوبة، بسبب ما تعانية من الفقر والإهمال، حيث لا توجد قيادة فعلية داخل مدينة طرابلس تضبط أمور المدينة. فكيف الحال حاليا في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها كل لبنان؟".

ولفت نشابة إلى أن "التوتر الاجتماعي عال جدا بشكل عام في كل لبنان، وبشكل خاص في طرابلس، بسبب وجود النسب الكبيرة من الأسر الفقيرة جدا، وعدم توفر المواد الغذائية، وانقطاع الكهرباء، وللأسف ليس هناك من يطالب بحقوق أهالي المدينة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي