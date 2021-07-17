خبير عسكري: الجيش اللبناني أساس الوطن غير أنه في وضع مأساوي ومصيري

أكد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أن "الكل يعلم أن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي لا تزال فاعلة، والجيش هو الرادع للفوضى".

وفي زيارة إلى منطقة البقاع تفقد خلالها عددا من الوحدات العسكرية، قال عون: "يبدو أن الوضع يزداد سوءا، والأمور آيلة إلى التصعيد لأننا أمام مصير سياسي واجتماعي مأزوم، ومطلوب منا المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومنع حصول الفوضى".

يقول مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث والعلاقات العامة، العميد الركن هشام جابر، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "لا يوجد في لبنان مؤسسة متينة وصامدة حتى الآن، غير الجيش اللبناني، فهو ليس درع الوطن فقط وإنما أساس هذا البلد، غير أنه حاليا في وضع مأساوي كما هو حال كل الشعب اللبناني".