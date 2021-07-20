عيد بأي حال عدت يا عيد... على لبنان واللبنانيين؟

نتناول في حلقة اليوم من البرنامج كيف استقبل اللبنانيون عيد الأضحى المبارك في هذا العام، في ظل غياب مظاهر الاحتفال بهذا العيد في كافة المناطق اللبنانية، بسبب ما تعيشه البلاد من انهيار تام في كافة القطاعات الاقتصادية، والغلاء الفاحش في الأسعار الذي طال المواد الغذائية والاستهلاكية والمحروقات.

يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

"نحن وصلنا إلى أسوأ مرحلة في في لبنان، وإلى أسوأ الأيام التي تمر علينا، نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد".

ويشير عبد الله إلى أن "اللبنانيين في الأعياد السابقة، كانوا منهمكين في التسوق والمشتريات على أنواعها، للمواد الغذائية، واللحوم والأضاحي والهدايا، وكانت حركة الأسواق قوية تعج بالمشترين، أما اليوم تنعدم كل هذه الأمور، نتيجة الأزمات التي يعاني منه لبنان".

بدوره يقول الباحث السياسي والاجتماعي د. فؤاد خشيش في حديث لإذاعتنا:

"إن مفهوم العيد قد تغير هذه السنة في لبنان، ويمكن القول بأنه انتهى، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي نعيشها، وللأسف لا نرى في الأفق القريب أي حل لهذه الأزمات".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي