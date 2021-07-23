نقابي: انهيار القطاع الصحي في لبنان سيؤدي إلى كارثة إنسانية

وجّهت نقابة المستشفيات اللبنانية، استغاثة بعد أن أصبحت حياة المرضى في المستشفيات مهددة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ونقلت وكالة "المركزية" اللبنانية عن نقابة المستشفيات بيانا جاء فيه أن "مشكلة كبيرة تواجه القطاع، إذ يتعذر على المستشفيات الحصول على مادة المازوت لتشغيل المولدات، في ظل انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 20 ساعة في اليوم".

وفي هذا الشأن، يقول الناشط في نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، خليل كعيان، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان":

إنه "في الظرف الراهن يتشارك القطاعين الخاص والحكومي المعاناة من حيث أسعار المواد الأولية الطبية والتي تتخذ حسب سعر الدولار في السوق، بالإضافة لمشكلة الرواتب التي لا تتجاوز الثمانين دولار كحد أعلى"، وحاليا فقدان مادة المازوت التي تؤمن تشغيل المولدات".

ولفت كعيان إلى أن "القطاع الطبي في خطر والدولة اللبنانية هي المسؤولة لأن صحة المواطن أولوية، ولكن الانهيار الحاد بالقطاع الصحي سيؤدي إلى كارثة إنسانية"، وشدد على أنه "يجب إعلان حالة طوارئ صحية في لبنان من قبل الرؤساء والمجلس النيابي لكي تتم السيطرة على هذه الأزمة".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي