هل يفضي التفاهم بين عون وميقاتي إلى تشكيل سريع لحكومة إنقاذ؟

قال نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، إنه سيعمل على تشكيل حكومة لإنهاء الأوضاع المتردية سياسيا واقتصاديا في لبنان، وتنفيذ المبادرة الفرنسية التي تهدف إلى إنقاذ البلاد من الأزمة المالية، وإنه يملك ضمانات خارجية مطلوبة.

يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان":

"الرئيس ميشال عون أشار إلى أنه يعتبر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لديه إمكانية لتدوير الزاويا، كما أن عون منفتح على النقاش والتعاون، وإذا كان لدى ميقاتي نفس الموقف فهذا يعني بداية جيدة في هذا المجال".

من جهته يقول رفعت البدوي، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، في حديث لبرنامجنا:

"بالتأكيد لم يقدم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على هذا الأمر، إلا بعد مشاورات جرت لمدة أربعة أشهر، خارج لبنان، مع دول معينة أوروبية أو حتى مع الإدارة الأمريكية، وأيضا مع دول خليجية، لجس النبض بحال تكليفه، وكان الأمر مسهلا جدا".

بدوره يقول د. خلدون الشريف، السياسي اللبناني والمستشار السابق للرئيس نجيب ميقاتي، في حديث لإذاعتنا:

"المبادرة الفرنسية قد حصلت على دعم أمريكي مع انتخاب الرئيس بايدن في الولايات المتحدة، كما حصلت على دعم من موسكو والقاهرة، وبالتالي باتت مبادرة أكثر إحاطة على المستوى الدولي، لكن هذا لا يكفي لتأليف حكومة دون التنسيق والتفاهم مع رئيس الجمهورية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي