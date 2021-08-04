الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت... والبلاد غارقة في الأزمات

تحل على اللبنانيين اليوم الأربعاء 4 أغسطس/ آب، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي أوقع خسائر بشرية ومادية ضخمة في العاصمة اللبنانية، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية الحادة التي يعيشها اللبنانيون، وانهيار العملة الوطنية والنقص الحاد في الكهرباء والوقود والدواء، كما تمر الذكرى والحقيقة ما زالت مطموسة، ما يزيد من حالة الاحتقان لدى اللبنانيين.

يقول إبراهيم حطيط المتحدث باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في حديث لإذاعتنا:

إنه يحمل "ما يسمى بالدولة اللبنانية، مسؤولية الفساد الذي كان موجوداً على المرفأ والذي تسبب بالجريمة، كما يؤكد على تحميل المسؤولية بعد رفع الحصانات عن المتهمين الذي استدعاهم القضاء".

وشدد حطيط على أن "هناك غيابا تاما للدولة على صعيد المساعدات، التي تقدم فقط عبر الجمعيات الأهلية، والتي تساعد في هذا الإطار أما بالنسبة لعوائل الشهداء فلا يوجد أي شيء على الإطلاق، كذلك معظم الجرحى يتعالجون على نفقتهم الخاصة".

وبمناسبة هذه الذكرى توجهت الناشطة نعمت بدر الدين في حديث لإذاعتنا، بالمطالبة للدول الصديقة بالدعم الدوائي والغذائي والاقتصادي، خصوصا وأن "هذه الذكرى الأليمة تترافق بانهيار اقتصادي واجتماعي ونسبة الفقر تتخطى الـ 80% من الشعب اللبناني، بالإضافة لعدم امتلاك الأهالي للضمانات الاجتماعية والمواد الغذائية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي