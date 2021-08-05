ما دلالة تجاوز إسرائيل للخط الأحمر المرسوم مع لبنان؟

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية".

وشدد عون على أن "ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".

يقول الخبير العسكري العميد شارل أبي نادر، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

"ليس من مصلحة إسرائيل حاليا فتح مواجهة مع لبنان، لعدة أسباب، منها أنها تخشى قدرة الردع الموجودة لدى "حزب الله"، وهي تفضل معالجة هذا الموضوع دبلوماسيا، عبر الضغط الاقتصادي على لبنان، وفي محاولة لتغيير السلوك الدولي والإقليمي بهدف كسر وإضعاف نفوذ حزب الله".

بدوره يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي د. حسن مرهج، في حديث لإذاعتنا:

"ما حصل أمس، يصب في سياق المحاولات السابقة، لجر حزب الله إلى مواجهة مع إسرائيل، لكي تستفيد منها دبلوماسيا على الصعيد العالمي، لاتخاذ مواقف تجاه إيران، لكي توقف المفاوضات النووية في جنيف".

وأشار مرهج إلى أن "حزب الله" لن ينجر إلى مثل هذه المحاولات، وربما تقف وراء القصف الصاروخي مجموعات مشبوهة، مرتبطة بإسرائيل، تريد توريط "حزب الله" في مواجهة عسكرية تريدها إسرائيل، للنيل من "حزب الله" أو محاولة لتوجيه ضربة كبيرة له.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي