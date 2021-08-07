خبير: رد حزب الله رسالة للإسرائيليين بعدم التفكير بكسر قواعد الاشتباك

وجهت وزيرة الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى ضد إسرائيل، لـ"إدانة القصف الذي تعرض له لبنان مؤخرا، بأشد العبارات، لما يشكل من انتهاك صارخ لسيادته، ولميثاق الأمم المتحدة، ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701".

يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن، رد حزب الله جاء في إطار رسالة موجهة للعدو الإسرائيلي، بأنه ممنوع عليه التفكير في كسر قواعد الاشتباك التي رسمت بعد حرب 2006، وهناك معادلة قد حققها حزب الله في ذاك الوقت، ألا وهي الردع المتبادل.

ولفت البدوي إلى أن رد حزب الله في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، للتأكيد على أن لا شيء يمكن أن يثني حزب الله عن القيام بواجباته في حماية الأراضي اللبنانية وحماية سكان جنوب لبنان.

فيما أعلن النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله"، وليد سكرية، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، بهذا الشأن، إن "ما حدث هو رد مقابل الرد، وأن المنطقة ليست بوارد التصعيد إلى حرب".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي