نقابي عمالي: نحن ذاهبون نحو الانفجار ولم تعد الأمور تحتمل في لبنان

تناقش حلقة اليوم من البرنامج استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية الحادة في لبنان، على خلفية ما تشهده البلاد حاليا من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، ومع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان المركزي وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": "لم يعد لدينا نحن كقوى نقابية وشعبية، إلا التوجه نحو العصيان المدني والمواجهة مع هذه السلطة، وإذا لم تتشكل الحكومة بسرعة وتتحمل المسؤولية، فنحن ذاهبون نحو الانفجار، لأننا أصبحنا على حافة الموت، ولم تعد الأمور تحتمل في لبنان".

وأشار عبد الله إلى أنه: "في ظل غياب أي دور لمؤسسات الدولة الرسمية، وفي ظل حكومة مستقيلة، وتجاذب سياسي وصراعات بين القوى السياسية، نحن ندفع الثمن".

وأضاف قائلا: "بدل أن يكون لدينا اليوم حكومة وأجهزة قضائية ورقابية تعمل على استعادة الأموال المنهوبة، وضعنا اليوم المصرف المركزي أمام مصير مجهول، تتحكم فينا المافيات والاحتكارات، وهذا ما نلمسه في موضوع المحروقات والطحين والمواد الغذائية والأدوية".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي