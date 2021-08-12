رفض شعبي وسياسي لقرار المصرف المركزي اللبناني وقف الدعم عن المحروقات

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أثناء اجتماع بعبدا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس،على أن قرار الحاكم رفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وطالب الرئيس عون حاكم مصرف لبنان في أي قرار يتخذه بالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة ​ العامة للدولة في جميع المجالات.

فيما أثار قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، احتجاجات شعبية في أكثر من منطقة لبنانية، وكذلك قوبل برفض سياسي واسع.

يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية رائد المصري في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن، طبعا، كان رفع الدعم متوقعا من قبل مصرف لبنان، خصوصا أن الحكومة أعلنت سابقا أنه بعد ثلاثة أشهر سيكون هناك رفع للدعم عن المحروقات، لكن هذا الاستباق اليوم لقرار حاكم مصرف لبنان، له علاقة وارتباطات على المستوى السياسي يخص عملية تشكيل الحكومة. كما سيكون لهذا القرار تداعيات اجتماعية ومعيشية خطيرة على المجتمع اللبناني.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن رفع الدعم بدون وجود خطة بديلة سيكون له تداعيات كارثية على مجمل الشعب اللبناني.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي