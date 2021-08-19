منصور: نصر الله لا يريد أن يستفز أحدا لكنه يرفض الضغوط ومحاصرة الشعب اللبناني

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وبشكل رسمي خلال مراسم إحياء العاشر من محرم، اليوم الخميس، أن سفينة إيرانية محملة بالمشتقات النفطية ستبحر خلال ساعات الى لبنان، معتبراً أنه بمجرد وصول السفينة الإيرانية إلى مياه البحر المتوسط ستعتبر أنها داخل الأراضي اللبنانية، محذرا من اعتراض السفينة.

يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، كلام السيد نصرالله اليوم كان واضحا، إذ أنه يعتبر هذه الباخرة هي أرض لبنانية، وأن كل اعتداء عليها هو اعتداء على لبنان، ومن حق المقاومة الرد على أي إجراء.

وأشار منصور إلى أن نصر الله أعلن من خلال حديثه بأنه لا يريد التحدي أو أن يستفز أحد، لكن بالمقابل لا يريد للآخرين أن يتحدوه، ويقوموا بالضغوط على لبنان، والقيام بالمزيد من قهر الشعب اللبناني ومن وضعه في أتون هذه الأزمة المعيشية الخانقة.

بدوره يرى الكاتب والمحلل السياسي جورج علم في حديث لإذاعتنا، بأن كلام نصرالله من أن هذه الباخرة هي أرض لبنانية، كلام كبير، بمعنى أنه لم يفوضه أحد بذلك، في ظل غياب القرار الشرعي والرسمي الصادر عن مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية في لبنان.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي