رفعت البدوي: مذكرة الجلب لدياب تثير التساؤلات حول مصداقية التحقيق في القضاء اللبناني

غادر رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب إلى الولايات المتحدة رغم صدور مذكرة استدعاء بحقه من قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت.

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، قد أصدر للمرة الثانية مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

يقول رفعت البدوي، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

"فيما يخص صدور قرار الجلب بحق الرئيس حسان دياب، هو ظنا من القاضي بيطار بأن الأخير أصبح خارج حصانة رئاسة الحكومة، ويمكن أن يلبي دعوة الاستماع إلى أقواله، لكن تمنع دياب عن هذا الأمر استدعى إصدار مذكرة الاستجلاب".

ويعتقد البدوي أن هذا الأمر "يأتي في خانة الكيدية السياسية، أي توجيه اتهامات نحو شخصيات معينة ونسيان شخصيات أخرى، وهذا أمر يطيح بمصداقية القضاء، وعلى القضاء أن يحدد مسار هذا الأمر. لكن اللافت أن نادي رؤساء الحكومات السابقين وحتى دار الفتوى، هم في انعقاد دائم لتدارس هذه المسألة الخطيرة بالنسبة لاستدعاء رئيس حكومة بهذا الشكل".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي