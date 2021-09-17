قيادي نقابي: نحن في أزمة عميقة بلبنان تتطلب جهودا حقيقية لحلها

أقرت الحكومة اللبنانية، مساء أمس الخميس، برئاسة الرئيس ميشال عون، بيانها الوزاري، الذي ستعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل لنيل الثقة، كما أقرت الحكومة لنفسها شعارا هو "معا للإنقاذ".

وشكرالرئيس عون في مداخلة خلال الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، وشدد على "ضرورة الإسراع في إيجاد حلول لقضايا الناس المعيشية وإيلاء هذا الموضوع الأفضلية المطلقة وأقصى درجات الاهتمام، لرفع المعاناة عن المواطنين".

يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

"للأسف الشديد، نحن بأزمة عميقة كبيرة، ولا أتصور أن ما ورد في البيان الوزاري، الذي أحيل إلى مجلس النواب سيكون برنامجا إنقاذيا، لأن عملية الإنقاذ بحاجة إلى تضافر جهود الجميع والعمل الحقيقي في هذا الاتجاه".

وأشار كاسترو إلى أن الوضع الاقتصادي "يتجه نحو الأسوء في لبنان، وتزداد طوابير الذل على البنزين والمحروقات، والخبز والأدوية، ولم نر أي محاكمة جدية لمحتكري البنزين والغاز والأدوية وحليب الأطفال، بل على العكس يتم حمايتهم من خلال زعمائهم وطوائفهم، بينما المطلوب هو العكس تماماً".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي