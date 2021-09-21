هل تستعد الحكومة اللبنانية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟

فيما استعرض الرئيس اللبناني، ميشال عون، مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية والمغتربين، التطورات التي نشأت بعدما أقدمت إسرائيل على عقد اتفاق حول التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها.

يقول الأستاذ فارس الجميل - المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان":

"إن العنوان الأبرز في الحكومة الجديدة "نعم للإنقاذ"، من الطبيعي أن تواجه الحكومة سلسلة من التحديات لاسيما أن الوضع اللبناني ضاغط على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية".

وفيما يخص عملية ترسيم الحدود البحرية، أشار الجميل، إلى أنه "تم اليوم عقد إجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين، لبحث هذا الموضوع على أن يعرض للنقاش في وقت لاحق، كما عقد صباح اليوم اجتماع أول لمراجعة هذا الملف في ضوء التطورات الأخيرة التي حصلت، وبالتأكيد هذا من بين المواضيع التي ستأخذ حيزاً مهما من الحكومة اللبنانية لأن هذا الموضوع يرتبط بحقوق لن يفرط بها لبنان بما يتعلق بالحدود البحرية والمياه الإقليمية اللبنانية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي