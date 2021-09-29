هل تكشف التحقيقات في نيترات البقاع أي علاقة بنيترات مرفأ بيروت؟

أعلن الجيش اللبناني عن توقيف لبنانيين وسوريين وإحالتهم إلى القضاء المختص لتورطهم بقضية شاحنة نيترات الأمونيوم في منطقة البقاع.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان له، أنه "إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات مؤخرا، وتوقيف ستة أشخاص من بينهم اللبنانيان، مارون الصقر وأحمد الزين، أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلفها باستكمال التحقيق".

يقول مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن هشام جابر، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان":

"هناك تسريبات متناقضة من أن هذه النيترات التي ضبطت في منطقة بعلبك، ليست من النوع التي كانت في مرفأ بيروت، في حين هناك من يقول العكس أنها من نفس المادة".

ونوه العميد الركن جابر أنه "لا يتبنى الإشاعات، وربما المعلومات كلها صحيحة عن هذا الموضوع، والجيش اللبناني يتولى التحقيق بمعاونة شعبة المعلومات، لذلك حتى لا يكون هناك اتهام سياسي، يجب الانتظار حتى يتم استيضاح ما إذا كانت هذه النيترات من نوع نيترات مرفأ بيروت، والمسألة ما زالت غامضة تماما".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي