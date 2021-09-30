بعد زيارة الخصاونة للبنان.. أين أصبح قانون قيصر؟

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بعد لقائه نظيره اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس في بيروت، اهتمام بلاده بدعم لبنان وصون استقراره، والتزامه بالتنسيق مع كل الجهات والدول لتأمين الاحتياجات اللبنانية في إطار التوافق الدولي القائم.