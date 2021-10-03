هل تنجح الولايات المتحدة بتدويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؟

دعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إلى "المساعدة في معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتجنب المزيد من الاضطرابات".

كما دعت اللجنة إلى تحقيق مستقل بقيادة الأمم المتحدة في انفجار مرفأ بيروت.

يقول الخبير في شأن غرب آسيا ربيع غصن، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن، دائما الولايات المتحدة عندما لا تستطيع فرض شروطها على ساحة سياسية معينة، تقوم بإرسال هذا الملف إلى الأمم المتحدة أو لمجلس الأمن الدولي، لمواصلة ضغطها لتحقيق هدفها، لكن هذا الهدف لن يتحقق في ظل وجود الروسي والصيني في مجلس الأمن الدولي.

وأشار غصن إلى أن الدعوة الأمريكية بشأن تحقيق الأمم المتحدة في انفجار مرفأ بيروت، تم الحديث عنها سابقا، لكن لم تلق آذانا صاغية في هذا الشأن، نظرا لمعرفة الجميع أن الولايات المتحدة تريد من خلال إرسال هذا الملف إلى المؤسسات الدولية، تسييس هذا الملف، للضغط على "حزب الله" وعلى المقاومة في لبنان، وقضية مرفأ بيروت تبقى في لبنان بيد القضاء اللبناني طبقا للقانون والسيادة اللبنانية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي