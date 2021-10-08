وزير الخارجية اللبناني الأسبق: الدولة العميقة لن تقبل بالمشاريع الإيرانية دون موافقة الغرب

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "إيران تكن إحتراماً كاملاً لسيادة لبنان وتعبر عن رغبتها ببذل جهودها لدعمه من خلال التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة"، لافتاً إلى أن "إيران مستمرة بارسال المشتقات النفطية ونأمل أن يكمل ذلك بالتعاون مع الحكومة".

وفي مؤتمر صحافي من السفارة الإيرانية، شدد عبد اللهيان على أن "إيران على أتم الاستعداد أن تضع الطاقات والإمكانات الفنية المتاحة ومن خلال استثمارات لبنانية أو إيرانية أو مشتركة بين البلدين، للعمل على إنجاز معملين لانتاج الطاقة الكهربائية".

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يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

"لا شك أن العلاقات المتينة بين لبنان وإيران، تستدعي من آن لآخر التواصل على مستويات عالية، وزيارة الوزير الإيراني الجديد تأتي في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين، وأيضا لبحث المواضيع الثنائية ولاسيما الاقتصادية منها، وخاصة أنه بين لبنان وإيران لجنة اقتصادية مشتركة، وهناك بروتوكولات واتفاقيات موقعة بين الجانبين منذ عام 1977".

ويرى منصور أن "موقف الحكومة اللبنانية لن يكون إيجابياً فيما يخص العروض والمشاريع الإيرانية، لأنه يوجد في الداخل اللبناني دولة عميقة، والتي تؤتمر من قبل الخارج، وخاصة من الغرب، وعندما يُعطى الضوء الأخضر لهؤلاء، عندئذ بالإمكان الحديث عن قبول المساعدات أو المشاريع الإيرانية".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي