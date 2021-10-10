خبير: الحكومات في لبنان تعمل بشكل مؤقت ودون تخطيط وتصميم واتخاذ حلول جدية

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أن شبكة الكهرباء في البلاد عادت للعمل، اليوم الأحد، بعد أن توقفت أمس بسبب نقص الوقود.

وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني ​وليد فياض إن شبكة الكهرباء عادت إلى العمل بشكل طبيعي وفق المستوى الذي كانت عليه قبل نفاد مادة الغاز أويل.

ودخل لبنان، يوم أمس السبت، في ظلام تام بعد توقف محطتي دير عمار شمالا والزهراني جنوبا، عن إنتاج الطاقة بسبب نفاذ مادة الغاز أويل، الأمر الذي أدى إلى تدني إنتاج الطاقة إلى ما دون 200 ميغاواط.

يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن، من الملفت للنظر بأنه في لبنان عشرات الوزارات، ولكن تم إلغاء وزارة أساسية، وهي وزارة التصميم والتخطيط، مما يؤكد بأن حكومات لبنان أبعد ما تكون عن التخطيط والاستشراف، وعن اتخاذ كل الإجراءات قبل وقوع المشكلة، كمشكلة الكهرباء.

وأشار أبو زيد إلى أن الحكومات في لبنان، للأسف، تعمل بشكل مؤقت، ولا يوجد احتياط ولا تخطيط، ولذلك تقع المصيبة، ومن ثم يفتشون عن الحلول، التي تكون في الغالب اعتباطية وغير جدية، وهذه مصيبة لبنان.

ويقول الخبير في الشأن اللبناني رضوان الذيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، الأزمة في لبنان أكبر من شركة الكهرباء، هذه الشركة أصبحت مهترئة، والمعامل والشبكات قديمة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الملف يدار بعقلية ليست علمية، أي بعقلية الفساد والأرباح، ولهذا من المستحيل أن يحسم موضوع الكهرباء بشكل نهائي وصحيح.

التفاصيل في الملف المرفق في هذه الصفحة..

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي