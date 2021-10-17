خبير: التوتر السياسي في لبنان قد يدفع بالقوى السياسية للبحث عن تسويات سياسية وقضائية

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن الحكومةَ حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص السلطةَ القضائيةَ، مؤكدا أن قضيةَ اشتباكات بيروت باتت بعهدة الأجهزة الأمنية وبإشراف القضاء.

فيما وصف وزير العدل اللبناني هنري خوري قاضي التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بأنه "سيد" هذا الملف، مشيرا إلى أن "البيطار يحق له استدعاء من يريد".

يقول الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن، على ما يبدو، بأن التوتر السياسي بعد احتواء التوتر الأمني، وما تبعه من اتصالات قد تسفر عن حلول وسط سياسيا وقضائيا، خصوصا بعد وصول البلاد إلى مرحلة الذروة من الصدام السياسي.

وأشار شومان إلى أن التوتر السياسي قد يدفع كل القوى السياسية اللبنانية، إلى إعادة النظر في الكثير من الممارسات التي سبقت وقائع الخميس الأسود، من صدامات مسلحة ووقوع ضحايا بين المدنيين، وبالتالي البحث عن حلول ولو كانت جزئية أو تسويات مؤقتة، وهذا ربما ما سنشهده في الأيام المقبلة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي