بوتين يشدد على ضرورة حل الخلافات في لبنان بالحوار السلمي بعيدا عن العنف

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي، يوم أمس الخميس، على ضرورة حل الخلافات في لبنان بين الأطراف السياسية عبر الحوار دون إراقة للدماء، خاصة أن الأوضاع في الشرق الأوسط على حافة التوتر الدائم في الآونة الأخيرة.

يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، النائب السابق أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

إن"الموقف الذي أعلنه الرئيس الروسي ليس بجديد، وأن هذا يعكس السياسة الروسية التي تسعى إليها دائما، وتظهره وزارة خارجيتها بتقريب وجهات النظر والعمل على التواصل للحلول السياسية بين جميع الأطراف السياسية في لبنان".

وأشار أبو زيد إلى أن "روسيا تمتلك دوراً مؤثراً على الساحة السياسية اللبنانية والدولية من خلال علاقاتها مع الدول المؤثرة على الساحة اللبنانية، ونحن كلبنانيين نعول على هذا الدور، ونأمل أن تتمكن من التوصل لحل سياسي من خلال جهودها مع الأطراف الأخرى، والشعب اللبناني ممتن للجانب الروسي لأي محاولة يقوم بها للمساعدة على حل سلمي وتسوية الأوضاع في البلاد".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي