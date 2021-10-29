عقوبات أمريكية جديدة... لمكافحة الفساد أم للتهويل وإخضاع اللبنانيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، فرض عقوبات على اثنين من رجال الأعمال اللبنانيين البارزين، جهاد العرب وداني خوري، إلى جانب النائب جميل السيد، بزعم استفادتهم من الفساد والإسهام في انهيار سيادة القانون في البلاد.