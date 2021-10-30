حكومة لبنان بين مطرقة الضغط الخليجي وسندان التعنت الداخلي

أعرب وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الخلية الوزارية لحل الأزمة مع دول الخليج العربي، اليوم السبت، عن رغبة بلاده في حل ومعالجة تداعيات الأزمة مع الدول العربية، مؤكدا على تنفيذ التزامات لبنان تجاه العالم العربي وخاصة السعودية.

يقول الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن، تصريحات الوزير جورج قرداحي جاءت بشكل مفاجئ، وعمقت الأزمة التي تعاني منها الحكومة اللبنانية، والتي ظهرت من رحم الانقسامات الداخلية، ولم تكن مستساغة أصلا من قبل الأطراف العربية والدولية.

ويشير دياب إلى أنه كان من المفترض على الحكومة اللبنانية، وعلى الوزير قرداحي أن يستدركوا خطورة الكلام الذي صدر عنه، ويتقدم للاعتذار، لكن للأسف الشديد أصر على موقفه من حرب اليمن، معتبرا أن الحوثيين ضحايا ما أسماه العدوان السعودي الإماراتي.

يقول رئيس تحرير مجلة "مرايا" الدولية فادي أبو دية، في حديث لبرنامجنا، لا شك أن التصعيد السعودي خاصة والخليجي عامة ليس مرتبطاً بشكل مباشر بتصريح وزير الاعلام اللبناني لاسيما أنه كان قبل استلامه لمنصب الوزارة، بل مرتبط بمسارات متعددة منها إقليمية تتعلق بحرب اليمن، كما أن الكثير من الشخصيات الرسمية الأوروبية والأمريكية قالت أفظع من ذلك ولم يحدث شيء.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي