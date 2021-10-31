خبير: الرسالة الأمريكية الفرنسية لميقاتي أنقذت الحكومة اللبنانية من الاستقالة

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، يوم السبت الماضي، حرصه المستمر على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية، كما اعتبر أنه "من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج".

فيما قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن التعامل مع لبنان أصبح "لا جدوى له" في ظل ما سماها هيمنة "حزب الله" على البلاد، معتبرا أنه ليست هناك أزمة "مع لبنان" بل الأزمة "في لبنان" بسبب "هيمنة إيران".

يقول الباحث والكاتب السياسي، حسن شقير، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن، عندما تحدث بالأمس وزير الخارجية السعودي بشكل صريح، بأن مشكلة السعودية هي مع حزب الله، وما أسماه هيمنته على لبنان، فإنه يشير إلى السبب الرئيسي لهذا التوتر الحاصل في العلاقات اللبنانية السعودية.

ويشير شقير إلى أن الرسالة الحقيقية التي أرادت السعودية توجيهها عبر حجة تصريح الوزير جورج قرداحي وما تحدث به، إنما كانت تعبر عن حنق سعودي حول التركيبة السياسية التي حدثت، وأتت بالحكومة، والتي كانت خارج رضى المملكة، والرسالة موجهة قبل كل شيء إلى الولايات المتحدة وفرنسا وإيران، بأن للسعودية كلمة قوية في لبنان.

ويعتقد شقير أن المسارعة التي حدثت عبر الرسالة الأمريكية والفرنسية للرئيس ميقاتي، إنما تدلل على رفض هاتين الجهتين تقديم استقالة الحكومة، على الرغم من أن السعودية لا تريد لها أن تستمر.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي