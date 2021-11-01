رفعت البدوي: لبنان لا يشكل أي خطرعلى السعودية وتريد أن تحمله وزر خسائرها في المنطقة

أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، عن فشل خلية الأزمة الحكومية لحل التوتر الحالي مع السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تبدي "قساوة" لا يتفهمها الجانب اللبناني.

يقول رفعت البدوي مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

"كل من يعتقد بأن الأزمة الدبلوماسية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، انفجرت جراء تصريح الوزير جورج قرداحي بشأن عبثية الحرب في اليمن هو واهم، وإذا ما عدنا بالتاريخ يمكننا القول إن الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين ووزراء خارجيتهم، جميعهم وصفوا حرب السعودية على اليمن بالعبثية ولم نشهد أن أي رد سعودي على أمريكا".

وأضاف البدوي قائلاً: "كما أن هناك شخصيات لبنانية تكن كل الود للمملكة العربية السعودية، صرحت في عدة مناسبات ووصفت الحرب على اليمن بالعبثية، كما أنهم ذهبوا أبعد من ذلك وطالبوا بوقف هذه المأساة الإنسانية ولم نشهد حينها أي انتفاضة سعودية".

ويرى البدوي أن توقيت تفجير الأزمة حاليا ليست بسبب التصريح، وإنما "على خلفيات أفصح عنها وزير الخارجية السعودي في ثلاث مقابلات تلفزيونية يوم أمس، فقد قال بأن الأزمة في لبنان لا يحددها تصريح إعلامي قبل أستلامه منصبه الحالي، إنما الأزمة على لبنان هي جراء هيمنة حزب الله على السياسة اللبنانية، وهذا افتراء على حزب الله".

ويعتقد البدوي أن السعودية أقفلت كل الأبواب أمام أي حوارمع اللبنانيين للضغط على لبنان اقتصاديا ودبلوماسيا، وافتعال أزمة لم يكن لبنان في وارد منها، وخصوصا أنه لا يوجد أي خطر لبناني يداهم السعودية، إنما السعودية أرادت أن تحمل لبنان وزر خسائرها في المنطقة وهذا أمر ظالم، كما أنها تعاملت مع لبنان وشعبه باستعلاء كبير وبدونية يرفضها المجتمع اللبناني بشكل تام.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي