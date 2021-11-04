روسيا تعول على تجاوز الأزمة عاجلا وتشدد على دعم سيادة لبنان

ونوه شعيتو إلى أن روسيا ترفض هذا لأنها تعاني من ممارسات الدول الغربية سواء في الداخل الروسي من خلال بعض عناصرها، أو في الدول المحيطة بها.

بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي، توفيق شومان، في حديث لإذاعتنا: "هذه المرة الثانية التي يدعو فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة، ولكن هذه المرة لوحظ بأن الكلمة التي وزعت على وسائل الإعلام جاءت بعد اللقاء مع الرئيس ميشال عون، وكأن هناك اتفاقاً بين الطرفين لدفع الوزير إلى الاستقالة، وما قاله ميقاتي اليوم هو نتاج نقاشات خارجية أجراها مع العديد من القادة العرب والمسؤولين الأجانب".