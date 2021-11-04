روسيا تعول على تجاوز الأزمة عاجلا وتشدد على دعم سيادة لبنان

فيما أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في أول تعليق على كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنه لن يستقيل و"هذا الموقف لم يتغير".
يقول الخبير في الشأن الروسي، مسلم شعيتو، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن: "الموقف الروسي يعبر عن وجهة النظر الروسية الحقيقية وخاصة الرسمية، أما ثانيا، انطلقت زاخارفا بأن حرية الرأي مقدسة كما أنها تتبع للمواثيق والقيم التي تؤمن بها روسيا، فلا يمكن لسيادة لبنان أن ترتبط بتصريح وزير أو شخصية سياسية مما يمكن من التدخل ومطالبة الحكومة باستقالة هذا الوزير أو تغير مواقفة السياسية".
ونوه شعيتو إلى أن روسيا ترفض هذا لأنها تعاني من ممارسات الدول الغربية سواء في الداخل الروسي من خلال بعض عناصرها، أو في الدول المحيطة بها.
بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي، توفيق شومان، في حديث لإذاعتنا: "هذه المرة الثانية التي يدعو فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة، ولكن هذه المرة لوحظ بأن الكلمة التي وزعت على وسائل الإعلام جاءت بعد اللقاء مع الرئيس ميشال عون، وكأن هناك اتفاقاً بين الطرفين لدفع الوزير إلى الاستقالة، وما قاله ميقاتي اليوم هو نتاج نقاشات خارجية أجراها مع العديد من القادة العرب والمسؤولين الأجانب".
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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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