خبير اقتصادي: لبنان بات أمام كارثة يحتاج فيها لمؤتمر دولي لإنقاذه

نتناول في حلقة اليوم من البرنامج، تداعيات الأزمة الدبلوماسية الحالية بين لبنان والمملكة العربية السعودية على مجمل الوضع الاقتصادي والسياسي والمالي والاجتماعي في لبنان.

فالرياض لم تكتف بقطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، بل أعلنت وقف كافة الصادرات اللبنانية إلى المملكة، كما تبعتها بذلك كل من الكويت والبحرين والإمارات.

يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية دكتور بيار عازار، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن، للسعودية تأثير كبير في مجال الأحداث سواء في البعد السياسي والبعد الاقتصادي. وبالتالي تأثيرات التفاعل السلبي بين لبنان والمملكة، سيؤثر على كل العلاقات التي يمكن أن ينسجها الواقع اللبناني مع المؤسسات الدولية، كالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مثلا.

ونوه عازار إلى أن للسعودية قوة تأثيرية في مجمل القطاعات على الصعيد الاقليمي والدولي، وهنا تكمن خطورة الأزمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

ويشير عازار إلى أن لبنان بات أمام كارثة كبيرة، يحتاج فيها إلى مؤتمر دولي، برعاية روسيا، لما لها من علاقات جيدة وواسعة مع العالمين العربي والغربي، وهذا المؤتمر هو الذي ينسج الأطر العامة التي يمكن من خلالها الولوج إلى نوع من الحلول للأزمات في البلاد، لإن استنباط الحلول الداخلية والحلول المجتزئة والفردية لا تعطي أي نتيجة على الصعيد اللبناني.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي