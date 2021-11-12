رسائل نصرالله للداخل والخارج... بين التصعيد والتحذير وخلط الأوراق

تتناول حلقة اليوم من البرنامج أبرز المواضيع التي تطرق إليها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، في كلمة له في "يوم الشهيد"، يوم أمس، تناولت الأوضاع الداخلية والإقليمية المتأزمة.

يقول مدير مركز "دال" للإعلام فيصل عبد الساتر، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

"طبعا هناك عدة مواضيع مهمة تطرق إليها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمته أمس الخميس، وكان هناك رسائل واضحة للعدو الإسرائيلي، بما له من علاقة بترسيم الحدود والوساطة الأمريكية، ودخلت المقاومة الآن كعنصر أساسي في إعادة خلط الأوراق وتثبيت حق لبنان في هذا المجال".

ويشير عبد الساتر إلى أن الرسالة الموجهة للداخل اللبناني، هي "أن يحافظ على سيادته وكرامته، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة المتفاعلة بين لبنان والسعودية، وبعض الدول الخليجية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تنتزع سيادة لبنان تحت أي ذريعة من الذرائع، فموضوع حرية الرأي يجب أن يكون خارج أي حسابات بما له علاقات بين الدول".

بدروره يقول وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق رشيد درباس، في حديث لبرنامجنا:

"كنت أتوقع أن يكون هناك بعض الليونة في كلمة السيد حسن نصرالله، نظرا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يمر بها لبنان حاليا، لكن للأسف وجدت نفس الموقف السابق المتشدد، حيث يعتبر أن هناك اعتداء سعوديا على لبنان، وبالتالي مثل هذا الموقف لا يسهم في تخفيف الأزمة بين لبنان والسعودية".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي