قيادي نقابي: المبعوث الأممي تأخر ولطالما حذرنا من انهيار الأوضاع الاقتصادية في لبنان

قال مسؤول الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان "أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة (لبنان) في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد".

وأضاف شوتر "يعيش المسؤولون اللبنانيون في عالم خيالي وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد".

يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن،

المبعوث الأممي وصل متأخرا، لأن هذا الموضوع كنا نتحدث عنه لعدة سنوات سابقة، وكنا نشير ونحذر من السياسات المتبعة، ومن فشل هذه السياسات، لأن المسؤولين اللبنانيين لم يتعاطوا بمسؤولية تجاه قضايا الناس، وتحديدا فيما يخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

ونوه عبدالله أنه كان يجب على منظمات الأمم المتحدة الانتباه إلى هذا الأمر سابقا، والتي هي أيضا تتحمل جزءا من المسؤولية إلى ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية المزرية في لبنان، لأنها كانت تتعاطى مع المسؤولين اللبنانيين وتسهل لهم أمورهم، ولم تستمع إلى ما كانت تحذر منه النقابات العمالية، وبعد أن وقعت الواقعة لم تعد تنفع كل هذه التصريحات.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي