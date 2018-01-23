تسجيل
17:51 23 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    رصد عسكري

    روسيا تغزو المحيطات

    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بريطانيا قلقة من إبحار سفن الأسطول الحربي الروسي بشكل مكثف في عرض المحيطات وفي شمال الأطلسي.

    على خلفية إعلان وزارة الدفاع الروسية عن أن طواقم 70 سفينة من الأسطول الحربي الروسي أبحرت مؤخراً في رحلات بعيدة، أعرب الجيش البريطاني عن قلقه الشديد من أن الوجود الروسي في المياه حول بريطانيا وشمال الأطلسي زاد عشرة أضعاف على مدى السنوات العشر الماضية.

    التحرك العسكري البحري ضروري بالنسبة لروسيا وذلك لإبعاد التهديد عن حدود البلاد. ففي عام 1993، أعلنت موسكو أنه ليس لديها أعداء أو تهديدات خارجية، والآن وبحسب قراءة الخارطة العسكرية في العالم هناك خطر يهدد موسكو، ولذلك تبحر سفننا إلى المحيطات، لإبعاد التهديدات وتوجيه الطائرات والوسائط البحرية إلى أراضي خصومنا المحتملين.

    سفينة حربية
    © AP Photo/ Pu Haiyang
    ظهور عدو جديد للأساطيل البحرية
    الزيادة في النشاط الروسي بالقرب من المملكة المتحدة على علاقة بالحملة السورية، فقد أبحرت إلى سوريا السفن الرئيسية من أسطول بحر البلطيق وجزء من أسطول الشمال. بالإضافة إلى إن هذه هي ردة فعل روسيا على نشاط الناتو في بحر بارنتس والمحيط المتجمد الشمالي. فهناك تقوم الولايات المتحدة، بتشكيل ناتو قطبي شمالي، وتُجري باستمرار تدريبات واختبارات لنماذج جديدة من المعدات البحرية والجوية.

    الوجود العسكري الروسي خارج الحدود، مسألة حساسة ودقيقة، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية صرح منذ فترة قريبة بأن روسيا ليست في حاجة إلى عدد كبير من القواعد العسكرية في الخارج، في إشارة إلى إن موسكو ليست بحاجة إلى ذلك من حيث المبدأ، وهو أمر مكلف أيضاً.

    القواعد الخارجية، ستثقل كاهل الميزانية الروسية. وأنا مع المدخل البراغماتي، فالقواعد يجب أن تظهر حيث يعتبر وجودها مسألة حيوية بالنسبة لبلادنا. القاعدة في السودان، تسمح لنا بالسيطرة على جميع السفن المدنية والعسكرية التي تبحر في البحر الأحمر. وإن نشر منظومات مضادة للسفن هناك، يمنح روسيا بداية جيدة في القارة السوداء.

    رب ضارة نافعة: روسيا تبني حاملة للمروحيات

    بعد حادثة انتهاك فرنسا لعقد بناء سفن الميسترال الحاملة للمروحيات مع روسيا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن الأم روسيا، تم الاعلان عن انطلاق عملية بناء حاملات المروحيات في روسيا في مصنع "سيفيرنايا فيرف" للسفن، في إشارة إلى إن أول حاملة للمروحيات ستبدأ خدمتها في البحرية الروسية بحلول عام 2024. أما تصميم السفن فمن المتوقع أن يبدأ العام الجاري.

    منظومة إس 400
    © Sputnik. Sergey Pivovarov
    شاهد... "إس - 400" في وضع الاستعداد القتالي في شبه جزيرة القرم
    ومن المخطط أن يتم بناء حوضا خاصا بطول 250 مترا وارتفاع 75 مترا خصيصا لانتاج حاملة المروحيات الروسية الواعدة، حيث ستشهد المرحلة الأولى تجميع حاملتي المروحيات اللتين ستزودان بمحركات توربينية غازية.

    أما فيما يتعلق بأسلحة حاملات المروحيات فقد أشار المختصون من وزارة الدفاع الروسية إلى إن سلاحها الرئيسي هو مروحيات الاستطلاع والقتال من طراز "كا-52 كا" ومروحيات مكافحة السفن من طراز كا-27. وهنا بحسب الخبراء سوف يتم بناء مدمرة نووية واعدة من مشروع "ليدير" تبلغ إزاحتها 15 ألف طن.

    كما تنوي روسيا تجنيد السفن والغواصات ذاتية القيادة للقيام بحراسة الحدود البحرية الروسية، وستقوم الروبوتات بمراقبة حالة المنطقة البحرية المطلة على الشواطئ، وستنفذ بعض المهام البيئية.

    يشار إلى أن المبادرة في إنشاء مثل هذا النوع من الأسلحة تعود لنائب رئيس الوزراء لشؤون تطوير قطاع الصناعات الحربية دميتري روغوزين، الذي يلعب دوراً مهماً في توريد أحدث الأسلحة للجيش العربي السوري. فعلى سبيل المثال كشفت القوات المسلحة السورية لأول مرة عن امتلاكها لصاروخ من طراز "ريفليكس 9 إم 119" الموجه فائق الدقة.

    منظومة "كورال" في مواجهة منظومة "إس 400"

    القوات التركية بدأت عملية القصف المدفعي التي تستهدف الفصائل الكردية في عفرين في 19 كانون الثاني/يناير، على خلفية إعلان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين الحدودية شمالي سوريا قد بدأت بالفعل.

    صاروخ خاص بمنظومة إس-400 للدفاع الجوي
    © Sputnik. Ilia Pytalev
    نشر منظومة تركية قادرة على مواجهة "إس 400" في الأراضي السورية
    وبهدف إنجاح هذه العملية وبالاضافة إلى الحشود المكثفة على الحدود مع سورية قامت أنقرة بنشر منظومة "كورال" التركية للتشويش الراداري قرب مدينة عفرين في شمال محافظة حلب السورية. حيث رجح الخبراء العسكريون أن تكون القوات التركية اعتزمت الاستعانة بمنظومة الحرب الإلكترونية هذه للانقضاض على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية.

    منظومة "كورال" التي طورتها شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية الإلكترونية لصالح القوات الجوية التركية، دخلت الخدمة في عام 2016  بعد إجراء أكثر من ألف اختبار لها.

    الأوساط العسكرية ذكرت أن الطائرات الروسية والأمريكية توقفت عن التحليق ليلًا بفعل منظومة "كورال" التي نشرت على الحدود مع سوريا والتي بإمكانها أن تشوش على الطائرات الحربية وعلى منظومات الدفاع الجوي بما فيها منظومة "إس-400" الروسية. في إشارة إلى إن منظومة "كورال" لديها القدرة على تغيير ميزان القوى على الساحة، حيث أنها تستطيع عرقلة كل أجهزة الرادار وتشويش حركة الصواريخ عن بعد 100 كيلومتر.

    لكن من ناحية أخرى يؤكد الخبراء العسكريون في الولايات المتحدة على أن روسيا تمتلك أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم، وتتسابق العديد من الدول للحصول عليه لأن مداه 400 كم وسرعته تصل إلى 15 ضعف سرعة الصوت.

    الحديث يدور عن منظومة الصواريخ "إس-400" التي تعتبرها الأوساط الحربية الأمريكية الأخطر في العالم، مشيرة إلى أنها تستطيع إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها طائرات الشبح وطائرات الإنذار المبكر الأمريكية، إضافة إلى قدرتها على ضرب الطائرات قبل إقلاعها من حاملات الطائرات في حالة الحرب.

    إعداد وتقديم نوفل كلثوم

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرياضيان غابرئيلا باباداكيس وغيوم سيزيرون (فرنسا) خلال تقديم برنامجهما الفني في بطولة أوروبا للتزلج على الجليد في موسكو
    الحب والجمال على جليد موسكو
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك