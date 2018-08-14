عيد القوات الجوية الروسية

تحتفل القوات الجوية الروسية بعيدها سنوياً في 12 من شهر آذار/مارس، الذي تأسس بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2006.

ولم يتم اختيار هذا التاريخ ليس بطريق الخطأ، ففي 12 من شهر آب/أغسطس من عام 1912، صدر في روسيا مرسوم يقتضي بإدخال وحدات الطيران العسكرية ضمن هيئة الأركان العامة. وبحلول عام 1914، كان لدى الإمبراطورية الروسية 39 سرباً، تحتوي على 263 طائرة.

تأسست القوات الجوية للقوات المسلحة السوفياتية في عام 1918. ومع بداية الحرب الوطنية العظمى، كانت القوات القوة الجوية تتألف من 79 فرقة جوية و 5 ألوية طيران، وتم تشكيل 19 فوج طيران. خلال الحرب الوطنية العظمى، نفذ الطيارون السوفييت أكثر من ثلاثة ملايين طلعة جوية، مما أدى إلى تدمير حوالي 60 ألف من طائرات العدو.

تنقسم بنية طيران القوات الجوية إلى طيران بعيد المدى، وطيران نقل عسكري، وتكتيكي تشغيلي، وطيران الجيش. ومنذ عام 2015، تشكل القوات الجوية، إلى جانب قوات الدفاع الجوي والفضائي جزءاً من القوات الفضائية الجوية.

أول أمر عسكري لستالين بقصف برلين

نزعت وزارة الدفاع الروسية السرّية، عن أمر عسكري أملاه الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، وكُتب بخط اليد، يأمر فيه لجنة الدولة للدفاع في الاتحاد السوفيتي، بقصف عاصمة الرايخ الثالث برلين. وعلى وجه التحديد يُكلف قائد الفرقة الجوية 81 بتنفيذ هجوم بقنابل جوية على "قلب النازية، يوم 9 من شهر آب/أغسطس 1941.

© Sputnik . Nika Chertov قصة قصف الطائرات السوفيتية لبرلين النازية

وزارة الدفاع نشرت أيضاً وثائق تتضمن تفاصيل عن مآثر طياري المقاتلات الهجومية، الذين لم يتم نشر أسمائهم في السابق. ومن بينهم، الملازم أول فلاديمير غوليايف، الذي تمكن من توجيه ضربة قوية للعدو والهبوط سالماً بطائرة نصف مدمرة.

في هذه المجموعة أيضاً وثائق مكافأة لطاقم غير معروف، كرر مآثر غاستيلو، للملازمين ليوني درامارتسكي وشيرفكو والرقيب أليكسييف. المعروف أن نيكولاي غاستيلو، 1907 — 1941 كان قائداً للسرب الثاني وبطل الاتحاد السوفياتي، واستشهد أثناء معركة جوية.

كما جرى تخصيص جزء منفصل للرائدة الطيارة يكاتيرينا زيلينكو، التي قامت بأكثر من 40 طلعة جوية ناجحة خلال أقل من ستة أشهر أثناء الحرب، وشاركت بمعارك جوية صدامية. وتم منحها بعد وفاتها لقب بطل الاتحاد السوفييتي.

الحرب الأمريكية الصينية بدايتها اقتصادية ونهايتها عسكرية

العالم يقف قلقاً من تطور الأحداث بين الولايات المتحدة والصين، إذ أن البعض يرى بوجود خطر تحول النزاع التجاري بين البلدين إلى حرب حقيقية بالسلاح، في إشارة إلى أن واشنطن وبكين يمكن أن تشنا حرباً بالصواريخ، إما بشكل مباشر على أراضيهم أو على أراضي دولة ثالثة.

© Sputnik . Alexey Kudenko وزير روسي: قادة بريكس في القمة العاشرة يناقشون الحرب الأمريكية الصينية التجارية

العنوان الأكبر حالياً لدى المارد التنين هو أن الصين لن تخضع للابتزاز الأمريكي. وكما هو معروف كلما كان الصراع على الهيمنة في الاقتصاد العالمي أكثر حدة، زادت فرص تحوله إلى نزاع عسكري. وبالتالي وبحسب بعض مراكز التحليل العسكري الاستراتيجي، يمكن أن تُجر الصين والولايات المتحدة إلى عمل عسكري حتى ضد إرادتهما. والساحة الأسخن التي يمكن أن تكون مسرحاً للمناوشات المسلحة هو بحر الصين الجنوبي، الذي تحمل السفن عبره بضائع بتريليونات الدولارات، وتحت قيعانه احتياطيات ضخمة من النفط والغاز والثروات الأخرى.

الجدير بالذكر أن الصين أقامت هناك قواعد عسكرية، وأعلنت تبعية جزء كبير من مياهه لها، فيما ترسل الولايات المتحدة إلى هناك سفناً حربية وطائرات تحت شعار حماية حرية الملاحة. والأحداث التي تدور حول تلك المنطقة تنبئ بحالة، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع معارك طاحنة.

مواقف الدول الضامنة من انقضاض الجيش السوري على ادلب

فجوة بين موقفي طهران وموسكو في شأن التعاطي مع ملف محافظة إدلب الخاضعة لاتفاق «خفض التصعيد» الموقع بين الدول الضامنة موسكو وطهران وأنقرة. إذ أن إيران تستعجل القيادة السورية لشن الهجوم وتحرير آخر معقل للارهابيين والمسلحين، فيما بدا أن روسيا تفضل إفساح المجال أمام الحوار والتشاور والدبلوماسية.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN وزير خارجية تركيا: لا يصح شن حرب شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي

عدد كبير من التشكيلات المختلفة في إدلب مرتبط بطريقة ما بتركيا. من ناحية، هذا أمر سيئ للغاية، لأن الوجود التركي سيعقِّد بشكل كبير العملية المستقبلية لتطهير المحافظة، لكن تركيا، من ناحية أخرى، دولة لا تريد المزيد من المشاكل خاصة وأن العلاقة مع واشنطن في توتر مستمر ولهذا يمكن إجراء الحوار معها لاستعادة دمشق سلطتها في المنطقة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار العلاقات الروسية التركية التي تطورت بطريقة إيجابية، فإن الآمال بانتصار الدبلوماسية تزداد بشكل كبير.

أنقرة تلوح بأنها لن تزيد عديد وحدتها في حالة هجوم شامل من قبل الجيش العربي السوري، وهذا يشير في الواقع إلى أن الارهابيين سيواجهون القوات المسلحة السورية والوحدات الروسية والتشكيلات الرديفة من إيران بشكل مستقل في إدلب. وعاجلاً أم آجلاً، سوف يؤدي ذلك إلى استعادة القيادة في دمشق بالكامل على المحافظة. وهذا السيناريو سيلغي كل الجهود التي تبذلها أنقرة لتعزيز نفوذها في غرب سوريا.

القيادة العسكرية الروسية تؤكد بأن العمل على صياغة خطة عسكرية لا يزال جارياً، على الرغم من إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي. على وجه الخصوص، يتم تكثيف الكثير من الجهود لإقامة علاقات مع الجماعات الموالية للقيادة السورية في إدلب. وهؤلاء يضطرون لممارسة نشاطهم السري لأنهم ملاحقين، وفي بعض الحالات يتعرضون للقتل. مع ذلك كله فإن الحكومة السورية تعتبر في اللحظة الراهنة، أن الهجوم خطة ذات أولوية.

العلاقات التركية-الأميركية تلعب دوراً، سواء ذهبت نحو مزيد من التعقيد أو الحلحلة، كما أن موقف إيران التي تُشجع القيادة على الحسم العسكري، بات خاضعاً بعض الشيء للمراجعة، إذ إن طهران تحتاج إلى مساعدة أنقرة بعد فرض العقوبات، وقد تكون إدلب موضوع مساومة بين الطرفين.

روسيا لا تحبذ خسارة الشريك التركي، خصوصاً في ظل عدم تجاوب الغرب مع جهودها لحل الأزمة وفق مسار آستانا، الذي يمكن أن ينهار في حال عدم التنسيق الكامل في شأن إدلب وشمال سورية مع تركيا.

أياً كان الأمر فالقيادة الروسية والايرانية تسعيان لأن تعيد الحكومة السورية السيطرة على كامل الأراضي، وأن يتم فتح الطرق بين حلب واللاذقية ودمشق عبر إدلب. لكن ما يرسم حدود تدخل الجيش السوري بشكل دقيق هو عدم التسبب في موجة لجوء جديدة تثير القارة العجوز وتعطل مبادرة الرئيس الروسي بوتين الأخيرة الخاصة بإعادة اللاجئين.

الحرب الالكترونية الروسية وسلاح صيد الاقمار الاصطناعية

أفراد البحرية الأمريكية يواجهون في السنوات الأخيرة تزايد القدرات الروسية في مجال الحرب الإلكترونية. حيث تعتبر الولايات المتحدة هذه التكنولوجيا مدمرة وإنها ستكون حاسمة في معارك المستقبل، باعتبار أن مواجهة الأنظمة الروسية للحرب الإلكترونية يعد تحديا جديدا للبحرية الأمريكية.

© AFP 2018 / البنتاغون يشتكي من أنظمة الحرب الإلكترونية لدى "العدو" في سوريا

المحلل العسكري الأمريكي، صاموئيل بيندت، كان قد أعلن، في حزيران\يونيو 2018، أن التكنولوجيا الروسية في مجال الحرب الإلكترونية تتفوق على الأمريكية وتشكل خطرا على الولايات المتحدة وقوات الناتو في أوروبا.

وفي هذا السياق ذكر تقرير لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كواتس أن روسيا تطور أسلحة ستتمكن خلالها بحلول عام 2020 من تدمير الأقمار الاصطناعية العسكرية والتجارية الأمريكية. الحديث يدور عن الأسلحة الفضائية الروسية التي تشمل مجموعة متنوعة من الإمكانيات للتأثير على الأقمار الاصطناعية في جميع النظم المدارية، بما في ذلك أجهزة ليزر يمكنها تدمير الأجهزة الفضائية.

الأوساط العسكرية تشير إلى إن روسيا أنفقت خلال الفترة الأخيرة حوالي 5 مليارات دولار سنويا، على إنتاج الأسلحة المضادة للأجهزة الفضائية. ويشمل المشروع منظومة الدرع الصاروخية A- 235 والمنظومة نودول، وكذلك أسلحة ليزرية ومنظومة تشويش إلكترونية وأسلحة سبرانية.

روسيا شكلت وحدات خاصة مضادة للأقمار الاصطناعية، ويخشى المختصون الأمريكيون في هذا السياق من أن الوضع في الفضاء سيصبح أكثر توترا. إذ أن موسكو تعمل على إنتاج أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية للحد من الإمكانيات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها. ويرى خبراء الاستخبارات الأمريكية أن روسيا يمكن أن تستخدم مثل هذا السلاح ضد الولايات المتحدة في النزاعات المستقبلية.

إعداد وتقديم: نوفل كلثوم