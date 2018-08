الفريق أندريه كارتابولوف قائد القوات الروسية في سوريا نائبا لوزير الدفاع

الإدارة العسكرية السياسية العامة في وزارة الدفاع، التي استحدثت يوم 30 تموز/ يوليو بمرسوم رئاسي خاص، تحل مكان إدارة العمل التربوي في الجيش الروسي.

ولها أهمية كبيرة في ضمان الأمن القومي وممارسة العمل الوطني ضمن أفراد القوات المسلحة، والتصدي لمحاولات الإساءة إلى روسيا وجيشها الباسل. وستقوم بإعداد العسكريين الروس أيضاً لخوض الحرب الإعلامية وما يسمى بالحروب الهجينة.

حالياً، هناك عشرة نواب لوزير الدفاع سيرغي شويغو، والآن أصبح لديه 11 نائباً في هيكلية المؤسسة العسكرية الروسية، بما في ذلك نائبان أولان وسكرتير دولة واحد.

وسيقوم النائب الحادي عشر الجديد بتنظيم العمل العسكري والسياسي في القوات المسلحة. سيبدو منصبه كرئيس للإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية.

سفينة "فيشني فولوتشوك" تحمي الساحل السوري

القوات المسلحة الروسية تواصل تعزيز تواجدها في حوض البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل السوري. حيث أعلن أسطول البحر الأسود الروسي عن التحاق سفينة " فيشني فولوتشوك " الصغيرة المزودة بصواريخ "كاليبر" بمجموعة السفن الروسية المرابطة هناك.

"فيشني فولوتشوك"، هي أحدث سفينة صواريخ صغيرة في أسطول البحر الأسود، وأنها غادرت سيفاستوبول في جمهورية القرم وعبرت البوسفور قاصدة الساحل السوري. وبعد الانضمام إلى المجموعة الروسية في المتوسط، سوف تباشر السفينة العسكرية تنفيذ المهام التي ستوكل إليها منذ لحظة التحاقها بالمجموعة المذكورة.

تقليد أمريكي لسلاح الخنجر الروسي