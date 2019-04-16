إيران متهمة بإنشاء جيش سري في أفغانستان

تشعر القيادة العسكرية والأمنية والسياسية في كابول بالقلق من عودة آلاف المسلحين، الذين قاتلوا إلى جانب الجيش العربي السوري كقوات رديفة، إلى أفغانستان.

وبما أن عملية انتقال هذه العناصر الأفغانية إلى سوريا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد الإرهابيين يعتبر مبادرة من القيادة الإيرانية، إذاً هناك شك في أنه عندما يعودون إلى بلادهم، سوف يصبح هؤلاء أداة لطموحات السياسة الخارجية الإيرانية.

© AFP 2019 / JIM WATSON المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يعتزم زيارة موسكو في 25 أبريل

المؤسسات السيادية ومن بينها وزارة الدفاع والداخلية في أفغانستان تدعي أن 10 آلاف جندي قد عادوا بالفعل إلى الجمهورية الإسلامية، من أولئك الذين شاركوا في الأعمال القتالية على أراضي الجمهورية العربية السورية إلى جانب قوات هذا البلد المسلحة. وهنا تشير المصادر العسكرية وبعض الأجهزة الأمنية الأفغانية إلى أن شيعة أفغانستان، الذين جندهم ذات يوم ضباط إيرانيون من فيلق الحرس الثوري الإسلامي، يمثلون خطراً على وطنهم.

أشهر التشكيلات الأفغانية المجهزة عسكرياً هو لواء الفاطميين. هذه الجماعة المسلحة، بحسب المعلومات الاستخباراتية التي ظهرت عن الحرب السورية في عام 2013، في الوقت الذي انضم حزب الله اللبناني علناً إلى القتال في الجمهورية العربية، تتألف بشكل أساسي من الهزارة. ممثلو هذه المجموعة العرقية، التي تعيش في الجزء الأوسط من أفغانستان، ينتمون إلى الشيعة. هذا يجعلهم هدفاً مناسباً للتعرض للتأثير الإيراني

وهنا تعتقد الأوساط العسكرية بأن مشاركة لواء الفاطميين في الحرب إلى جانب الجيش العربي السوري ترجع إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحرس الثوري الإيراني، والذي يقوم ضباطه، كما أعلنت القيادة الإيرانية، بدور استشاري للقوات المسلحة السورية. الخبراء العسكريون في كثير من الأحيان كانوا يؤكدون بأن حشد المقاتلين من هذه الفئة في سوريا هو جزء من خطط إيران لتغيير الخلل الطائفي لصالح الشيعة.

في الوقت نفسه، يرتبط العدد الكبير من الإصابات ليس فقط بمستوى المؤهلات، بمعنى أن المقاتلين كانوا يتدربون إما عبر معسكرات في سوريا تحت قيادة حزب الله أو في إيران أو في أفغانستان، ولكن أيضاً لأن الوحدة كانت تُستخدم كقوة مداهمة أولية، يتم زجها قبيل دخول القوات الأساسية.

في وقت سابق، وجهت وزارة الدفاع البريطانية إلى إيران تهمة القيام بتدريب مقاتلي طالبان، حيث يُزعم أن طهران سعت بذلك إلى تحقيق هدف تقويض محاولات الولايات المتحدة لحل الأزمة الأفغانية، في إشارة إلى إن المقاتلين خضعوا للتدريب في جمهورية إيران الإسلامية. وزُعم أن ضباط الحرس الثوري شاركوا في تدريبهم.

إسرائيل تغير من تكتيكها العسكري أثناء قصف سوريا

هل بات الوجود الايراني مسمار جحا للاسرائيليين، الذين يستبيحون الأرض السورية بالطول والعرض، بالتنسيق أو من دونه مع موسكو، الحليف الدولي الأكبر لدمشق، والتي زرعت على أراضي مهد الحضارة صواريخها التي لا مثيل لها.

الواقع الميداني يظهر بأن الدولة العبرية لم تكتف بضم الجولان المحتل، وبالتالي لن تكتف حتى ولو خرج الايرانيون من سوريا، فهي ستجد العذر الأقبح من ذنب، لكي تواصل قصفها الأراضي السورية

© Sputnik . RONEN ZVULUN صحيفة: رفات الجاسوس إيلي كوهين في طريقها إلى إسرائيل من سوريا

منذ بداية العام الحالي قام الطيران الإسرائيلي بتوجيه ضرباته ضد مواقع عديدة، لكن العملية الأخيرة كانت في حلب والتي تميزت بأن سلاح الجو الاسرائيلي أغار من جهتين: من السماء اللبنانية ومن المناطق التي تحتلها الولايات المتحدة في سورية. وها هي تتفنن القوات الاسرائيلية بقصف تم تنفيذه عبر البحر على بعد 250 كليو متر ضد منطقة مصياف، على خلاف الهجمات السابقة التي شنها سلاح الجو، بحجة أنه استهدف مصنعا لصواريخ "زلزال 2" الإيرانية.

المصادر العسكرية ذكرت أن الهجوم الذي وقع في الساعة 2:30 فجرا واستهدف عددا من المباني في مدينة مصياف كان على ما يبدو موجها ضد تقنيات النقل والإمداد والصواريخ الدقيقة التي بنيت على أطراف المدينة في ريف حماة. حيث تم تدمير صواريخ إيرانية من نوع "زلزال 2" خلال الهجوم بواسطة صواريخ كروز التي يصل مداها إلى حوالي 300 كيلومتر.

وزارة الدفاع الإسرائيلية تقول بأن طهران استغلت فترة الانتخابات الاسرائيلية وفرغت شحنتين في سوريا بواسطة طائرة تابعة للحرس الثوري الإيراني عبر مطار تيفور العسكري في سوريا.

الأخطر من ذلك من وجهة نظر تل أبيب وواشنطن هو أن طهران أبرمت اتفاقية تعاون عسكري تقني مع دمشق يتم بموجبها استئجار إيران ميناء بحريا في مدينة اللاذقية، بهدف الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وقد يحدث ذلك بعد الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري

والحديث يدور بحسب الخبراء العسكريين عن شكل جديد من صراع مسلح جديد في سوريا. ومع ذلك وفقاً للأوساط العسكرية هناك بعض المشكلات فيما يتعلق بخطط طهران الرامية إلى أن يكون لها موطئ قدم في حوض البحر الأبيض المتوسط​​، حيث تخطط لتجهيز مرسى لسفنها، بما في ذلك العسكرية، في ميناء اللاذقية.

إيران تقول بأن الميناء، إذا خضع لسيطرة طهران، سيؤدي وظائف مدنية بشكل أساسي، لكن الولايات المتحدة لا تستبعد وجود عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك القوات البحرية فيه. وهذا يعني احتمال أن يتم حصار هذا الميناء "الإيراني" بوسائل غير عسكرية وعسكرية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. ومع الأخذ في الاعتبار تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، يمكن للبنتاغون قصف الميناء، بدعوى وجود قوات للحرس الثوري هناك.

ألمانيا تدق ناقوس خطر حيازة تركيا "إس-400"

المؤسسة العسكرية الألمانية تعتبر أن شراء تركيا أربع بطاريات من منظومة إس-400 من روسيا الاتحادية، قد يخلق مشكلة معقدة يستعصي حلها على حلف الشمال الأطلسي

الخبراء العسكريون كانوا قد أكدوا في وقت سابق أن عملية نشر منظومات الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 في سوريا، والتي بحسب اعتراف الأوساط العسكرية الغربية لا مثيل لها حتى الآن، تسببت بفقدان الناتو السيطرة العملية على المجال الجوي لسورية، لأن كل طلعة قتالية لسلاح الجو التابع للقوات المسلحة كانت عبارة عن عملية لا يمكن التكهن بنتائجها.

ومن هنا تعتبر المراكز العسكرية الألمانية أنه وبفضل هذه المنظومات ستحصل تركيا على استقلال أكبر عن حلف شمال الأطلسي وستعزز نفوذها في المنطقة. وأكدت أن الغرب لا يزال يجهل الميزات التقنية لهذه الصواريخ، لكن حقيقة أن الدولة العثمانية قد فضلتها على منظومة الباتريوت الأمريكية، تأكيد على أن موسكو تمكنت من إقناع أنقرة بأن منظوماتها أكثر فعالية وخاصة بقدراتها على كشف وإصابة طائرات الشبح الأمريكية.

في حقيقة الأمر ما يميز منظومة إس-400، هي أنها ليست فقط أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم، لكنها في نفس الوقت أرخص مرتين تقريباً من "باتريوت" الأمريكية. ولهذا هناك رغبة جامحة من بعض الدول في شراء هذه المنظومة الروسية، التي باتت تشكل كابوساً مخيفاً يقض مضاجع الناتو.

على كل حال تريد أنقرة تنويع مصادر أسلحتها وهي تقول بأنها ترغب في شراء التقنيات العسكرية الأمريكية المتطورة، والمقصود هنا منظومة الباتريوت ومقاتلات إف-35. لكن المشكلة تكمن في أن البنتاغون يرفض بيع هذه الأسلحة في حال لم تتراجع تركيا عن شراء المنظومة الروسية.

ورداً على التهديدات الصادرة من واشنطن في هذا الاطار لوحت تركيا بأنها ستوسع مشترياتها من منظومات الدفاع الجوية الروسية "إس 400" في حال رفضت واشنطن بيعها منظومة "باتريوت"، وستبحث أيضا عن بدائل إذا لم تستلم طائرات إف-35

القيادة التركية كانت قد نوهت مراراً أن بعض دول الناتو تمتلك أنظمة صواريخ "إس 300" الروسية، وبالتالي فإن امتلاك أنقرة لأي نظام جوي، بما في ذلك منظومة "إس 400" لا يتعارض مع عضويتها في الناتو، في إشارة إلى أن خبراء الحلف يمكنهم دراسة فيما إذا كانت منظومة الدفاع الجوية الروسية "إس 400" تشكل حقاً خطراً على الحلف الأطلسي.

السهل الممتنع في المفاوضات الأمريكية الروسية

© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhua الولايات المتحدة تطالب الصين بالانضمام لمعاهدة "ستارت 3"

أوساط الخبراء يتوجسون من احتمال تقويض واشنطن لمعاهدة ستارت، على غرار ما قامت به مؤخراً حيال معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى . القيادة الروسية نوهت إلى هذا الموضوع في نهاية الشهر الماضي، في إشارة إلى إنها لا تتمنى رؤية معاهدة ستارت تكرر مصير معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى المحزن.

يأتي هذا على خلفية تصريحات القيادة الأمريكية حول إمكانية تمديد المعاهدة إذا توصل الطرفان إلى صفقة صحيحة. في تنويه إلى إن منظومة صواريخ أفانغارد، وغواصة بوسيدون النووية المسيرة، وصاروخ كينجال الفائق السرعة، كل هذه الأسلحة الحديثة، التي لا مثيل لها في العالم حتى هذه اللحظة، يجب أن تخضع لمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الصين.

بيان القيادة في الولايات المتحدة يحتوي في طياته مفهوم السهل الممتنع:

فأولا، هل تقبل الصين دعوة الولايات المتحدة للتوقيع على معاهدة ستارت جديدة بشروط التخلي عن أسلحتها الأحدث؟ هذا أمر مشكوك فيه جداً؛

ثانيا، لن تمدد روسيا معاهدة ستارت إذا كان ذلك يعني تخليها عن الأسلحة الجديدة التي ذكرهتا القيادة الأمريكية؛

ثالثا، يعوق تمديد معاهدة ستارت انسحاب الولايات المتحدة المتسرع من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، الأمر الذي حرم البلدين من إمكانية التوصل إلى تسوية لهذه القضية الحساسة من ناحية ضمان الأمن والاستقرار الدوليين.

هل تأخذ إدارة ترامب في الاعتبار كل هذه الأمور؟ بالطبع. ولكنها، من جهة أخرى يمكن أن تطلق جولة جديدة من سباق التسلح، تحت الماء وعلى الأرض وفي الفضاء، تحت ضغط أقوى جماعات التأثير وموقف الصقور الموحد المناهض لروسيا.

موسكو لا تزال بانتظار الردود على مقترحاتها الرامية إلى تعزيز الأمن الدولي، بما فيها مقترح صياغة معاهدة جديدة حول الأمن الأوروبي والأطلسي والمبادرة الروسية الصينية المشتركة لمنع نشر السلاح في الفضاء والمقترح الروسي لصياغة اتفاقية لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي. مع أن الطرف المقابل يتهرب من مناقشة هذه القضايا بشكل مهني وصريح، وأن واشنطن وبروكسل ليستا جاهزتين لمثل هذا الحوار.

إعداد وتقديم: نوفل كلثوم